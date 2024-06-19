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Сегодня, 00:30

«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Стэнли

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в пятом матче финала Кубка Стэнли 19 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» и «Эдмонтон» встретятся в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в ночь на 19 июня. Игра состоится в спортивном комплексе «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события встречи «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции НХЛ нет. В прямом эфире следить за ходом матча бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В серии ведут «Пантерз» — 3-1. Команда из Санрайза — в одном шаге от завоевания Кубка Стэнли.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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