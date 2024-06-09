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Сегодня, 02:30

«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча финала плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Тарасенко.
Фото nhl.com
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в первом матче финала Кубка Стэнли в ночь с 8 на 9 июня. Встреча пройдет в спортивном комплексе «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинальной серии Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Рейнджерс» в шести матчах — 4-2, а «Ойлерз» были сильнее «Даллас» — 4-2.

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Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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