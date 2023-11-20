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Сегодня, 22:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 21 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 21 ноября. Игра пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Флорида» располагается на третьей строчке Восточной конференции и набрала в совокупности 23 балла. «Эдмонтон» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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