Сегодня, 22:00
«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 21 ноября. Игра пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
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