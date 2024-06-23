Сегодня, 20:00
Седьмая игра финала плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет на «FLA Лайв Арене» во Флориде, США. Время начала встречи — 03:00.
Первые три матча серии остались за «Флоридой», но затем «Эдмонтону» удалось сравнять счет в серии и выиграть три игры подряд.
В плей-офф Кубка Стэнли «Флорида» в первом раунде обыграла «Тампу» (счет в серии 4-1), во втором прошла «Бостон» (4-2), в третьем — «Рейнджерс» (4-2).
"Эдмонтон" в первом раунде победил «Лос-Анджелес» (4-1), во втором прошел «Ванкувер» (4-3), в третьем — оказался сильнее «Далласа» (4-2).
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