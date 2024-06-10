«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» во втором матче финала Кубка Стэнли в ночь с 10 на 11 июня. Встреча пройдет в спортивном комплексе «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» — 3:0.

В полуфинальной серии Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Рейнджерс» в шести матчах — 4-2, а «Ойлерз» были сильнее «Даллас» — 4-2.

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