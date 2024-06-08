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Сегодня, 15:30

«Флорида» — «Эдмонтон»: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Стэнли

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале плей-офф НХЛ 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ в ночь на 9 июня. Игра состоится на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В финале Западной конференции «Пантерз» были сильнее «Рейнджерс», счет в серии — 4-2. В финальной серии Востока «Ойлерз» победил «Даллас» — 4-2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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