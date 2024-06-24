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Сегодня, 16:30

«Флорида» — «Эдмонтон»: время начала и где смотреть трансляцию финала плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в седьмом матче финала Кубка Стэнли 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ в ночь с 24 на 25 июня. Встреча пройдет на крытой арене «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало матча — в 03.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Ключевые события противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии — 3-3. Седьмой матч станет решающим в финальной серии Кубка Стэнли.

«Пантерз» второй год подряд выходят в финал НХЛ. В прошлом сезоне в решающей стадии команда из Санрайза проиграла «Вегасу» (1-4).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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