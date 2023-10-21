Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:01

«Флорида» и «Баффало» интересуются Патриком Кейном

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Флорида» проявляет интерес к нападающему Патрику Кейну, сообщает The Athletic.

Хоккеист, который на данный момент является свободным агентом, проходит восстановление после операции на тазобедренном суставе.

По данным источника, интерес к форварду также проявляет «Баффало», у которого есть 8,8 миллиона долларов под потолком зарплат. У «Пэнтерз» сумма может быть освобождена до 6,75 миллиона за счет помещения игроков, в частности Аарона Экблада, в долгий список травмированных игроков.

В июне после операции появилась информация, что 34-летнему Кейну потребуется на восстановление 4-6 месяцев.

По ходу прошлого сезона форвард перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь игр в плей-офф он набрал 6 (1+5) очков.

Патрик Кейн: «Нужно время, чтобы убедиться, что готов на 105-110 процентов, а не на 90-95»

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
«Дельцы от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». О чем говорит Президент России
Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
Диписточник сообщил о лоббировании экс-замглавы МИДа РФ Кунадзе передачи Курил Японии
Politico назвала возможную причину антиукраинской позиции премьера Словакии Фицо
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нельсон — об игре Сорокина: «Он дает нам шанс каждый вечер, даже когда «Айлендерс» не в лучшей форме»