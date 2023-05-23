«Флорида» в третьем матче подряд победила «Каролину», Бобровский сыграл на ноль

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Сэм Райнхарт, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 броска.

В первом периоде повреждение получил форвард «Флориды» Александр Барков, после чего не смог продолжить игру.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 3.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Флорида» — «Каролина» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Райнхарт — 7 (бол., Ткачак, Беннетт), 30:05 — 1:0.

Вратари: Бобровский — Андерсен (56:38).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 17 (10+5+2) — 32 (7+14+11).

Наши: -.

23 мая. Майами. FLA Live Arena.

Счет в серии: 3-0.