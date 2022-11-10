«Флорида» переиграла «Каролину»: российские вратари Бобровский и Кочетков остались в запасе

10 ноября, 05:32
«Флорида» выиграла у «Каролины» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» потерпели второе подряд поражение, а «Пантерз» одержали вторую победу кряду.
Российские вратари Сергей Бобровский и Петр Кочетков, выступающие за «Флориду» и «Каролину» соответственно, провели всю эту встречу на скамейке запасных.
«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции, а «Флорида» — на 6-м. У обеих команд по 17 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Каролина» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Казинс — 1 (Монтур, Беннетт), 9:21 — 1:0. Барков — 3 (бол., Верхэге, Монтур), 50:20 — 2:0. Беннетт — 3 (п.в., Лунделл, Монтур), 59:54 — 3:0.
Вратари: Найт — Раанта (57:06 — 59:54).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (12+13+11) — 40 (11+11+18).
Наши: — - Свечников (19.31/2/-1).
10 ноября. Майами. FLA Live Arena.