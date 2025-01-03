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Сегодня, 05:55

«Флорида» потерпела поражение от «Каролины», Бобровский сделал 37 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Бернс — 4 (Дж. Слэвин, Джарвис), 0:35 — 0:1. Лунделл — 9 (Й. Боквист, Родригес), 22:17 — 1:1. Дж. Слэвин — 2 (Котканиеми, Уокер), 52:30 — 1:2. Нечас — 15 (п.в., Свечников, Стаал), 59:32 — 1:3.

Вратари: Бобровский (57:17 — 59:32) — Кочетков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+9+12) — 40 (16+16+8).

Наши: Куликов (21.35/1/-1) — Орлов (23.34/3/0), Свечников (19.26/1/+1).

3 января. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19434 зрителя

Петр Кочетков
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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