«Флорида» потерпела поражение от «Каролины», Бобровский сделал 37 сэйвов

Сегодня, 05:55
«Каролина» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бернс — 4 (Дж. Слэвин, Джарвис), 0:35 — 0:1. Лунделл — 9 (Й. Боквист, Родригес), 22:17 — 1:1. Дж. Слэвин — 2 (Котканиеми, Уокер), 52:30 — 1:2. Нечас — 15 (п.в., Свечников, Стаал), 59:32 — 1:3.
Вратари: Бобровский (57:17 — 59:32) — Кочетков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (6+9+12) — 40 (16+16+8).
Наши: Куликов (21.35/1/-1) — Орлов (23.34/3/0), Свечников (19.26/1/+1).
3 января. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19434 зрителя