«Флорида» встретится с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 3 января. Игра пройдет на крытой арене «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Каролина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 48 очков в 38 играх и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» располагаются на пятой строчке на Востоке (у команды — 46 очков в 37 встречах).

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