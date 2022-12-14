«Флорида» переиграла «Коламбус». Бобровский сделал 22 сейва

«Флорида» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 22 броска по воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Монтур — 6 (Форслинг, Райнхарт), 9:04 — 1:0. Ткачак — 14 (Райнхарт, Барков), 23:47 — 2:0. Барков — 6 (Форслинг, Ткачак), 39:16 — 3:0. Райнхарт — 8 (п.в.), 58:14 — 4:0.

Вратари: Бобровский — Мерзликинс (57:32 — 58:14).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (11+9+6) — 22 (10+9+3).

Наши: — - Гавриков (23.45/2/-1), Марченко (11.19/1/0), Чинахов (16.11/2/0).

14 декабря. Майами. FLA Live Arena.