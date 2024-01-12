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НХЛ

Сегодня, 06:09

«Флорида» выиграла у «Лос-Анджелеса». Бобровский сделал передачу в победной атаке

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали девятую победу подряд.

Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Сэм Рейнхарт. Голевой передачей в этой атаке отметился российский вратарь Сергей Бобровский, который также отразил 31 из 33 бросков.

«Флорида» набрала 56 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Кингз» идут на 6-й строчке в Западной конференции — 48 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мур — 18 (Дано, Фиала), 6:17 — 0:1. Беннетт — 8 (Луостаринен, Экман-Ларссон), 30:58 — 1:1. Даути — 8 (бол., Кемпе, Копитар), 39:39 — 1:2. Ткачак — 12 (Верхэге, Райнхарт), 57:42 — 2:2. Райнхарт — 30 (бол., Барков, Бобровский), 64:59 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Тэлбот.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (17+10+10+4) — 33 (12+11+9+1).

Наши: Куликов (14.49/2/0) — Гавриков (22.38/3/-1).

12 января. Санрайз. FLA Live Arena. 18616 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
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