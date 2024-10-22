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«Флорида» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Флорида» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 23 октября. Игра пройдет в Санрайзе на «Эмерант Банк-арене» и начнется в 1.30 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги можно найти в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Миннесота» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Флорида» сыграла 7 матчей и набрала 9 очков, в последнем из них «Пантерз» обыграли «Вегас» (4:3 ОТ). У «Миннесоты» — 5 матчей и 8 очков, в предыдущей игре «Уайлд» победили «Коламбус» (3:1).

ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз

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