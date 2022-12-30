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Сегодня, 05:50

«Флорида» разгромила «Монреаль». Бобровский отразил 25 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» на своем льду переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

Голы: Барков — 7 (Форслинг, Верхэге), 2:37 — 1:0. Барков — 8 (бол., Райнхарт, Ткачак), 11:50 — 2:0. Джекай — 5 (Друэн, Дадонов), 14:14 — 2:1. Барков — 9, 15:22 — 3:1. Андерсон — 9 (бол., Хоффман, Джекай), 19:13 — 3:2. Ткачак — 16 (бол., Монтур, Барков), 26:22 — 4:2. Верхэге — 18, 44:14 — 5:2. Ткачак — 17 (бол., Барков, Монтур), 47:24 — 6:2. Луостаринен — 9 (Беннетт, Ткачак), 49:31 — 7:2.

Вратари: Бобровский — Монтембо.

Штраф: 27 — 41.

Броски: 41 (15+12+14) — 27 (14+2+11).

Наши: — - Дадонов (13.38/3/+1).

30 декабря. Майами. FLA Live Arena. 19623 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Флорида Пантерз
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