«Флорида» проиграла «Монреалю» в НХЛ

«Флорида» дома уступила «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

Дубль у гостей оформил Кирби Дак. По разу отличились Джейк Эванс и Коул Кофилд.

«Монреаль» (33 очка) поднялся на 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» (46) остается четвертой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Дак — 3 (Ньюхук, Гуле), 21:39 — 0:1. Дак — 4 (Ньюхук), 33:51 — 0:2. Эванс — 9 (мен.), 37:19 — 0:3. Кофилд — 18 (Слафковски), 54:17 — 0:4.

Вратари: Найт — Добеш.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 34 (10+14+10) — 24 (9+8+7).

Наши: Куликов (18.49/4/-2) — -.

28 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena.