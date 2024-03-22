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НХЛ

22 марта, 05:14

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Флориду». Бобровский сделал 34 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» набрал 86 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на третьей строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нюквист — 19 (Форсберг, О`Райлли), 17:47 — 0:1. Форсберг — 37 (бол., Бэрри, Йоси), 27:32 — 0:2. Форсберг — 38 (Нюквист, О`Райлли), 54:19 — 0:3.

Вратари: Бобровский (19:06 — 19:32) — Ланкинен.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (5+16+12) — 37 (14+14+9).

Наши: Тарасенко (12.11/1/0) — -.

22 марта. Санрайз. FLA Live Arena. 19 780 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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