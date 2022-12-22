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НХЛ

Сегодня, 05:38

«Нью-Джерси» обыграл «Флориду», у Шаранговича заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» одну шайбу забросил Егор Шарангович, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

После этого матча «Нью-Джерси» с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 34 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Э. Стаал — 3 (Ломберг, Казинс), 4:45 — 1:0. Братт — 11 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 7:01 — 1:1. Луостаринен — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 36:12 — 2:1. Братт — 12 (Хэмилтон), 42:44 — 2:2. Шарангович — 9 (Зигенталер, Маклеод), 50:10 — 2:3. Татар — 8 (п.в.), 59:20 — 2:4.

Вратари: Бобровский (57:42 — 59:20) — Блэквуд.

Штраф: 41 — 17.

Броски: 36 (12+14+10) — 33 (8+15+10).

Наши: Денисенко (8.10/1/0) — -.

22 декабря. Майами. FLA Live Arena.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Флорида Пантерз
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