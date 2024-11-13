«Флорида» без Бобровского проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Авторами голов «Дэвилз» стали Джек Хьюз, Тимо Майер, Пол Коттер и Ондржей Палат.

Единственную шайбу «Пантерз» забросил Сэм Райнхарт. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не выходил на лед в этом матче.

«Нью-Джерси» с 24 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Флорида» с 23 очками занимает 2-е место.

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Д. Хьюз — 8 (Братт, Хэмилтон), 8:30 — 0:1. Райнхарт — 12 (бол., Балинскис, Барков), 28:41 — 1:1. Майер — 7 (Мерсер, Зигенталер), 37:29 — 1:2. Коттер — 7 (Хишир, Хэмилтон), 55:07 — 1:3. Палат — 3 (п.в., Братт), 58:58 — 1:4.

Вратари: Найт (57:00 — 58:58) — Маркстрем.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 34 (14+8+12) — 24 (6+8+10).

Наши: Куликов (20.47/1/-1) — -.

13 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena. 18677 зрителей.