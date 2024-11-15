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Сегодня, 05:42

«Нью-Джерси» на выезде победил «Флориду», Бобровский сделал 23 сейва

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«Нью-Джерси» в гостях переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Авторами голов «Дэвилз» стали оформивший хет-трик Йеспер Братт, отметившийся дублем Стефан Ноэсен и Джек Хьюз.

За «Пантерз» шайбы забросили Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 23 из 28 бросков соперников по воротам «Флориды».

«Нью-Джерси» с 26 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Флорида» с 23 очками расположилась на 2-й строчке.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз

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