«Флорида» крупно обыграла «Оттаву»

Сегодня, 05:08
«Флорида» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил игру из-за болезни.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Оттава» — 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)
Голы: Монтур — 15 (Ткачак, М. Стаал), 7:59 — 1:0. Барков — 21 (бол., Ткачак, Монтур), 14:03 — 2:0. Барков — 22 (мен., Райнхарт, Форслинг), 21:24 — 3:0. Жиру — 31 (Батерсон), 24:25 — 3:1. Райнхарт — 30 (бол., Монтур, Барков), 27:48 — 4:1. Луостаринен — 17 (бол., Экблад, Монтур), 29:25 — 5:1. Казинс — 9 (Экблад, Гудас), 35:38 — 6:1. Форслинг — 13, 37:00 — 7:1. Грейг — 2 (Браун, Браннстрем), 56:19 — 7:2.
Вратари: Лион — Мериляйнен (Сегорд, 21:24).
Штраф: 78 — 88.
Броски: 30 (10+12+8) — 58 (22+19+17).
Наши: — - Зуб (17.29/1/0), Соколов (8.30/0/+1).
7 апреля. Майами. FLA Live Arena. 16675 зрителей.