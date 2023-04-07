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Сегодня, 05:08

«Флорида» крупно обыграла «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
7 апреля. &amp;quot;Флорида&amp;quot; - &amp;quot;Оттава&amp;quot; - 7:2.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил игру из-за болезни.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Оттава» — 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)

Голы: Монтур — 15 (Ткачак, М. Стаал), 7:59 — 1:0. Барков — 21 (бол., Ткачак, Монтур), 14:03 — 2:0. Барков — 22 (мен., Райнхарт, Форслинг), 21:24 — 3:0. Жиру — 31 (Батерсон), 24:25 — 3:1. Райнхарт — 30 (бол., Монтур, Барков), 27:48 — 4:1. Луостаринен — 17 (бол., Экблад, Монтур), 29:25 — 5:1. Казинс — 9 (Экблад, Гудас), 35:38 — 6:1. Форслинг — 13, 37:00 — 7:1. Грейг — 2 (Браун, Браннстрем), 56:19 — 7:2.

Вратари: Лион — Мериляйнен (Сегорд, 21:24).

Штраф: 78 — 88.

Броски: 30 (10+12+8) — 58 (22+19+17).

Наши: — - Зуб (17.29/1/0), Соколов (8.30/0/+1).

7 апреля. Майами. FLA Live Arena. 16675 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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