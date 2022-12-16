«Питтсбург» на выезде переиграл «Флориду». Малкин набрал 2 очка

«Питтсбург» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Пингвинз» продлили победную серию до семи встреч.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

Ворота «Пантерз» защищал Сергей Бобровский. 34-летний россиянин отразил 35 из 38 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Ломберг — 4 (Э. Стаал, Монтур), 5:30 — 1:0. Летанг — 2 (мен., Раст, Пелинг), 24:17 — 1:1. Гюнцель — 14 (бол., Малкин, Летанг), 32:42 — 1:2. Малкин — 10 (бол., Кросби, Ракелль), 48:05 — 1:3. Райнхарт — 9 (Верхэге), 50:14 — 2:3. Гюнцель — 15 (п.в., Кросби, Макгинн), 58:42 — 2:4.

Вратари: Бобровский (58:27 — 58:42) — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+18+5) — 39 (10+12+17).

Наши: Денисенко (10.20/2/0) — Малкин (14.42/1/0).

16 декабря. Майами. FLA Live Arena. 14538 зрителей.