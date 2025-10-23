«Флорида» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 24 октября. Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» в Санрайзе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Флорида» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Питтсбург

«Флорида» набрала 8 очков в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» провел 7 игр и набрал 10 очков. В предыдущем матче сезона «пантеры» победили «Бостон» (4:3), а «пингвины» — «Ванкувер» (5:1).