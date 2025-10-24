«Питтсбург» на выезде обыграл «Флориду», у Малкина 2 очка

«Питтсбург» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 15 с половиной минут и сделал 2 голевые передачи. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 12 (2+8) очков в 8 играх. «Питтсбург» с 12 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 8-й строчке — 8 очков в 9 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Питтсбург

samvel22 Остается только сожалеть, что Питсбург потерял как минимум два года и не поменял вовремя Салливана. Он конечно сыграл большую роль в двух победах команды в Кубке, но в последнее время именно он тянул команду на дно, исчерпав себя как тренер этой команды. А при новом тренере Мюзе Питсбург просто преобразился!! Оказалось, что в системе команды есть неплохая молодежь, которая вполне могла давно получить место в составе. Оказалось, что совсем нет необходимости постоянно тасовать составы троек после каждого поражения, как это панически делал Салливан. Вполне возможно, что Питсбургу не хватит сил и ресурсов, чтобы попасть в плей-офф, уж очень жесткая конкуренция в Восточной конференции, но то, что команда преобразилась, видно невооруженным взглядом! 24.10.2025

Женек10 щас бы 80-ми жить 24.10.2025

ГлавПатриот Кросби тащер. 24.10.2025

андр Женя умница! Спортивного долголетия великому игроку! Удивительны сплошные поражения Флориды и Тампы. Усталость, травмы? 24.10.2025

Maks В этот раз прибили Бобровского, вообще не получился матч. Кросби и Малкин хорошо идут по сезону. 24.10.2025

Артемон Доберманов Ренессанс ЕМ.Умница. 24.10.2025

Андрей Андрей Лобановский в 80- е говорил:состав играет 2-3 года,потом смена игроков. 24.10.2025

N.A.F.1974 Три года подряд в финале играли.И исчерпали?Нет конечно.Все ключевые игроки (Барков,Рэйнхарт ,Ткач,Верхеге,Бенет,Маршанд,Экблад,Форслинг.. да почти весь состав чемпионский) на контрактах.У Бобровского только истекает.Эта команда в окне.2-3 сезона минимум.Просто травмы и усталость сказались. 24.10.2025

Гаттузо Крут!!!!!!#! Малыч лютует, как в лучшие годы. 24.10.2025

Андрей Андрей мимо не проедут,команда исчерпала себя ,нужны обмены.Если еще раз возьмут кубок,то это будет точка. 24.10.2025

LemieuxMario3 Сид красавец! Вперед пингвины! Даешь плей-офф!))) 24.10.2025

Адекватный спартач На ЕГЭ так и считают. 24.10.2025

Вислый в бане Не стареют душой ветераны. 24.10.2025

nikola mozaev Кто бы что не говорил, но Флорида в начале этого сезона не похожа на саму себя. И дело тут не только в потере Баркова и Ткачука. Просела вся команда, за исключением старины Маршанда. Тренерскому штабу нужно что-то делать, так как лидеры вернутся в строй только после Нового года. С такой игрой можно и мимо плей-офф пролететь. 24.10.2025

_Mike N_ Молодец Евгений - и хоккеист отличный и человек порядочный, задницу властям не лижет, как Овечкин ! 24.10.2025

_Mike N_ А чего Флориде напрягаться ? Третьего Кубка подряд всеравно не завоюешь, можно отдыхать ! 24.10.2025

Андрей Андрей 2+8=12 Внатуре?! 24.10.2025