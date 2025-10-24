«Питтсбург» на выезде обыграл «Флориду», у Малкина 2 очка

24 октября, 04:52
«Питтсбург» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 15 с половиной минут и сделал 2 голевые передачи. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 12 (2+8) очков в 8 играх.
«Питтсбург» с 12 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 8-й строчке — 8 очков в 9 играх.
samvel22
Остается только сожалеть, что Питсбург потерял как минимум два года и не поменял вовремя Салливана. Он конечно сыграл большую роль в двух победах команды в Кубке, но в последнее время именно он тянул команду на дно, исчерпав себя как тренер этой команды. А при новом тренере Мюзе Питсбург просто преобразился!! Оказалось, что в системе команды есть неплохая молодежь, которая вполне могла давно получить место в составе. Оказалось, что совсем нет необходимости постоянно тасовать составы троек после каждого поражения, как это панически делал Салливан. Вполне возможно, что Питсбургу не хватит сил и ресурсов, чтобы попасть в плей-офф, уж очень жесткая конкуренция в Восточной конференции, но то, что команда преобразилась, видно невооруженным взглядом!
24.10.2025
Женек10
щас бы 80-ми жить
24.10.2025
ГлавПатриот
Кросби тащер.
24.10.2025
андр
Женя умница! Спортивного долголетия великому игроку! Удивительны сплошные поражения Флориды и Тампы. Усталость, травмы?
24.10.2025
Maks
В этот раз прибили Бобровского, вообще не получился матч. Кросби и Малкин хорошо идут по сезону.
24.10.2025
Артемон Доберманов
Ренессанс ЕМ.Умница.
24.10.2025
Андрей Андрей
Лобановский в 80- е говорил:состав играет 2-3 года,потом смена игроков.
24.10.2025
N.A.F.1974
Три года подряд в финале играли.И исчерпали?Нет конечно.Все ключевые игроки (Барков,Рэйнхарт ,Ткач,Верхеге,Бенет,Маршанд,Экблад,Форслинг.. да почти весь состав чемпионский) на контрактах.У Бобровского только истекает.Эта команда в окне.2-3 сезона минимум.Просто травмы и усталость сказались.
24.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Малыч лютует, как в лучшие годы.
24.10.2025
Андрей Андрей
мимо не проедут,команда исчерпала себя ,нужны обмены.Если еще раз возьмут кубок,то это будет точка.
24.10.2025
LemieuxMario3
Сид красавец! Вперед пингвины! Даешь плей-офф!)))
24.10.2025
Адекватный спартач
На ЕГЭ так и считают.
24.10.2025
Вислый в бане
Не стареют душой ветераны.
24.10.2025
nikola mozaev
Кто бы что не говорил, но Флорида в начале этого сезона не похожа на саму себя. И дело тут не только в потере Баркова и Ткачука. Просела вся команда, за исключением старины Маршанда. Тренерскому штабу нужно что-то делать, так как лидеры вернутся в строй только после Нового года. С такой игрой можно и мимо плей-офф пролететь.
24.10.2025
_Mike N_
Молодец Евгений - и хоккеист отличный и человек порядочный, задницу властям не лижет, как Овечкин !
24.10.2025
_Mike N_
А чего Флориде напрягаться ? Третьего Кубка подряд всеравно не завоюешь, можно отдыхать !
24.10.2025
Андрей Андрей
Если б мы работали в банке,то нас быстро посадили. Всегда ваши свидетели апостола Е.Козинова.
24.10.2025
Алексей Х
Всегда ваш, Е. Козинов!
24.10.2025
Андрей Андрей
2+8=12 Внатуре?!
24.10.2025
Алексей Х
Малыч идет на 123 очка, годится. Ну а Флориде не хватило сегодня гола Верхаге)
24.10.2025