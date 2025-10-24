Видео
24 октября, 04:52

«Питтсбург» на выезде обыграл «Флориду», у Малкина 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 15 с половиной минут и сделал 2 голевые передачи. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 12 (2+8) очков в 8 играх.

«Питтсбург» с 12 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 8-й строчке — 8 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Питтсбург
21

  • samvel22

    Остается только сожалеть, что Питсбург потерял как минимум два года и не поменял вовремя Салливана. Он конечно сыграл большую роль в двух победах команды в Кубке, но в последнее время именно он тянул команду на дно, исчерпав себя как тренер этой команды. А при новом тренере Мюзе Питсбург просто преобразился!! Оказалось, что в системе команды есть неплохая молодежь, которая вполне могла давно получить место в составе. Оказалось, что совсем нет необходимости постоянно тасовать составы троек после каждого поражения, как это панически делал Салливан. Вполне возможно, что Питсбургу не хватит сил и ресурсов, чтобы попасть в плей-офф, уж очень жесткая конкуренция в Восточной конференции, но то, что команда преобразилась, видно невооруженным взглядом!

    24.10.2025

  • Женек10

    щас бы 80-ми жить

    24.10.2025

  • ГлавПатриот

    Кросби тащер.

    24.10.2025

  • андр

    Женя умница! Спортивного долголетия великому игроку! Удивительны сплошные поражения Флориды и Тампы. Усталость, травмы?

    24.10.2025

  • Maks

    В этот раз прибили Бобровского, вообще не получился матч. Кросби и Малкин хорошо идут по сезону.

    24.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Ренессанс ЕМ.Умница.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Лобановский в 80- е говорил:состав играет 2-3 года,потом смена игроков.

    24.10.2025

  • N.A.F.1974

    Три года подряд в финале играли.И исчерпали?Нет конечно.Все ключевые игроки (Барков,Рэйнхарт ,Ткач,Верхеге,Бенет,Маршанд,Экблад,Форслинг.. да почти весь состав чемпионский) на контрактах.У Бобровского только истекает.Эта команда в окне.2-3 сезона минимум.Просто травмы и усталость сказались.

    24.10.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Малыч лютует, как в лучшие годы.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    мимо не проедут,команда исчерпала себя ,нужны обмены.Если еще раз возьмут кубок,то это будет точка.

    24.10.2025

  • LemieuxMario3

    Сид красавец! Вперед пингвины! Даешь плей-офф!)))

    24.10.2025

  • Адекватный спартач

    На ЕГЭ так и считают.

    24.10.2025

  • Вислый в бане

    Не стареют душой ветераны.

    24.10.2025

  • nikola mozaev

    Кто бы что не говорил, но Флорида в начале этого сезона не похожа на саму себя. И дело тут не только в потере Баркова и Ткачука. Просела вся команда, за исключением старины Маршанда. Тренерскому штабу нужно что-то делать, так как лидеры вернутся в строй только после Нового года. С такой игрой можно и мимо плей-офф пролететь.

    24.10.2025

  • _Mike N_

    Молодец Евгений - и хоккеист отличный и человек порядочный, задницу властям не лижет, как Овечкин !

    24.10.2025

  • _Mike N_

    А чего Флориде напрягаться ? Третьего Кубка подряд всеравно не завоюешь, можно отдыхать !

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Если б мы работали в банке,то нас быстро посадили. Всегда ваши свидетели апостола Е.Козинова.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Всегда ваш, Е. Козинов!

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    2+8=12 Внатуре?!

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Малыч идет на 123 очка, годится. Ну а Флориде не хватило сегодня гола Верхаге)

    24.10.2025

    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Питтсбург Пингвинз
    ХК Флорида Пантерз
