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НХЛ

Сегодня, 05:38

«Питтсбург» проиграл «Флориде». Бобровский сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский форвард Евгений Малкин сделал одну голевую передачу в составе проигравшей команды.

«Флорида» с 34 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 25 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Рил. Смит — 7 (Малкин, Пуустинен), 28:05 — 0:1. Экман-Ларссон — 7 (Лунделл, Верхэге), 37:04 — 1:1. Луостаринен — 3 (Родригес, Лунделл), 46:10 — 2:1. Барков — 9 (п.в., Райнхарт), 59:33 — 3:1.

Вратари: Бобровский — Джерри (57:58 — 59:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (7+13+13) — 27 (11+11+5).

Наши: Куликов (14.28/1/+1) — Малкин (20.09/2/0).

9 декабря. Санрайз. FLA Live Arena. 18640 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Малкин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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