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«Флорида» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Флорида» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 3 на 4 января. Матч пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 48 очков в 39 играх и занимают пятое место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на девятой строчке на Востоке (у команды — 39 очков в 39 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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