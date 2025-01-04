«Флорида» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 3 на 4 января. Матч пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 48 очков в 39 играх и занимают пятое место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на девятой строчке на Востоке (у команды — 39 очков в 39 встречах).

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