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Сегодня, 22:00

«Флорида» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Флорида» — «Питтсбург» 9 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккейный вратарь Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» дома в Санрайзе (США) на территории комплекса «FLA Live Arena» сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Флориды» и «Питтсбурга» можно будет с помощью соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Пантерз» с 32 баллами занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» с 25 очками находится на 12-й строчке на Востоке.

За «Флориду» играют российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский. В составе «Питтсбурга» выступает форвард из России Евгений Малкин.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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