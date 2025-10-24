«Флорида» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Питтсбургу» — 3:5.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, он отразил 11 бросков в створ из 16.

«Флорида» (девять матчей, восемь очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (восемь матчей, 12 очков) идет на третьем месте.

