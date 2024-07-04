«Флорида» поблагодарила Тарасенко

«Флорида» в соцсетях опубликовала пост с благодарностью в адрес бывшего российского нападающего команды Владимира Тарасенко.

Ранее о подписании контракта с 32-летним россиянином объявил «Детройт». Тарасенко на этой неделе стал неограниченно свободным агентом.

«Тихий лидер и заряженный игрок на льду.Спасибо тебе за все, Влади! Удачи в Детройте», — говорится в сообщении «Пантерз» в соцсети X.

Тарасенко обменяли во «Флориду» из «Оттавы» в марте этого года. В регулярном чемпионате за «Пантерз» он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (6+8) очков, а также отметился 5 голами и 4 результативными передачами в 24 встречах плей-офф. С командой Тарасенко стал победителем Кубка Стэнли.