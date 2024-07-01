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Сегодня, 10:22

«Флорида» подпишет 8-летний контракт с форвардом Райнхартом

Руслан Минаев
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт подпишет восьмилетний контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Детали сделки не уточняются.

В это межсезонье у форварда закончился срок действия трехлетнего соглашения на 19,5 миллиона долларов.

28-летний канадец в прошлом сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 94 (57+37) очка. В Кубке Стэнли на его счету 24 матча и 16 (10+6) очков. Райнхарт забросил победную шайбу в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (4-3).

Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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