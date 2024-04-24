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Сегодня, 10:45

«Флорида» поменяла фон профиля в соцсети X на фото сейва Бобровского

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Флорида» сделала фоновым изображением на своей странице в соцсети X фото сейва российского голкипера команды Сергея Бобровского во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ, 2-0).

В концовке второго периода Бобровский в прыжке спиной к площадке отбил левой рукой бросок форварда «Тампы» Мэттью Дамбы.

Аккаунт «Флориды» в соцсети Х.
Фото Twitter

Ранее 35-летний вратарь оценил свой сейв в матче с «Тампой».

Бобровский в плей-офф НХЛ-2024 сыграл за «Флориду» 2 матча, в которых пропустил 4 гола. В среднем он отражал 90,5 процента бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,95.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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