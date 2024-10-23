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Сегодня, 14:39

«Флорида» продлила контракт с главным тренером Морисом

Владислав Маслов
Корреспондент
Пол Морис.
Фото Global Look Press
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Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» объявил о продлении контракта с главным тренером Полом Морисом.

Новое соглашение рассчитано на несколько лет, конкретный срок не уточняется. По руководством Мориса «Флорида» выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2023/24.

«Пол привел наш клуб к беспрецедентному успеху за время своего относительно короткого пребывания во Флориде. Он великолепный коммуникатор и лидер для нашего персонала и игроков, обладающий острым стратегическим игровым мышлением. Мы рады, что Пол и его штаб продолжат у нас работать в обозримом будущем», — заявил генеральный менежджер «пантер» Билл Зито.

57-летний Морис возглавляет «Флориду» с 2022 года. Канадец был главным тренером разных клубов в 1855 играх регулярного сезона НХЛ, уступая по этому показателю только Скотти Боумену (2141). По количеству побед он занимает 4-е место в истории НХЛ (873).

Источник: Флорида Пантерз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис

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