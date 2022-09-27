«Флорида» продлила контракт с голкипером Найтом на три года

«Флорида» продлила контракт с молодым голкипером Спенсером Найтом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Пьера Лебрюна, зарплата хоккеиста составит 4, 5 миллиона долларов в год.

Новый контракт 21-летнего Найта вступит в силу с сезона-2023/24. Этот сезон он еще отыграет с контрактом новичка, по которому получает 925 тысяч долларов.

Найт был выбран «Пантерами» на драфте 2019 года под общим 13-м номером.

Напомним, что основным голкипером «Флориды» является россиянин Сергей Бобровский. Его контракт с кэпхитом в 10 миллионов долларов действует до конца сезона-2025/26.