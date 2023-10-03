«Флорида»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Флорида Пантерз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Флорида Пантерз»

Город: Санрайз, штат Флорида (США)

Год основания: 1993

Главный тренер: Пол Морис

Капитан: Александр Барков

Домашняя арена (вместимость): FLA Live-арена (на 19 250)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

«Флорида»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2021 / 2022 «Флорида» стала обладателем Президентского Кубка. Команда из Санрайза набрала больше всех очков по итогам регулярного чемпионата — 122. «Пантерз» взяли данный трофей впервые в истории клуба.

«Флорида» в сезоне 2022 / 2023 стали восьмыми в турнирной таблице Восточной конференции с 92 очками и четвертыми в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Пантерз» дошли до финала турнира, где проиграли в серии «Вегасу» (1-4).

«Флорида»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Флорида» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях в городе Сент-Пол на арене «Xcel Energy Center» игрой против «Миннесоты». Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Пантерз» встретятся на своем льду с «Торонто» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Флорида»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03.00 (мск). «Миннесота» — «Флорида»

14 октября. 23.00. «Виннипег» — «Флорида»

17 октября. 02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

20 октября. 02.00. «Флорида» — «Торонто»

22 октября. 02.00. «Флорида» — «Ванкувер»

25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»

29 октября. 01.00. «Флорида» — «Сиэтл»

31 октября. 02.00. «Бостон» — «Флорида»

Календарь матчей «Флориды» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Флориды»

Пол Моррис (56 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Его первой командой стала «Детройт Джуниор Ред Уингз». Канадский специалист тренировал также «Каролину», «Торонто», магнитогорский «Металлург», «Виннипег» и «Хартфорд Уэйлерс». Моррис возглавляет «Флориду» с июня 2022 года.

Российские хоккеисты «Флориды»

Сергей Бобровский (вратарь)

Дмитрий Куликов (защитник)

Григорий Денисенко (нападающий)

«Флорида»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».