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Сегодня, 16:30

«Флорида»: расписание матчей НХЛ в октябре

Опубликовано расписание игр «Флориды» на октябрь 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Флорида» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября, на выезде против «Миннесоты».

«Флорида»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03.00. «Миннесота» — «Флорида»

14 октября. 23.00. «Виннипег» — «Флорида»

17 октября. 02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

20 октября. 02.00. «Флорида» — «Торонто»

22 октября. 02.00. «Флорида» — «Ванкувер»

25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»

29 октября. 01.00. «Флорида» — «Сиэтл»

31 октября. 02.00. «Бостон» — «Флорида»

Время всех матчей — московское.

Календарь матчей «Пантерз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Флорида Пантерз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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