Гол и результативная передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Бобровский пропустил 5 шайб

«Рейнджерс» победили «Флориду» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей дублем отличился Мика Зибанежад, по одной шайбе у Криса Крайдера, Винса Трочека и Артемия Панарина. Панарин также сделал результативную передачу. У хозяев забросили Ник Казинс и Сэм Беннетт.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 38 матчах. «Флорида» идет на 13-й строчке с 36 очками в 38 играх.

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«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Фокс), 14:36 — 0:1. Зибанежад — 18 (Какко, Шнайдер), 30:30 — 0:2. Казинс — 4 (Э. Стаал, Махура), 33:57 — 1:2. Крайдер — 17 (Какко, Фокс), 35:44 — 1:3. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Форслинг), 39:02 — 2:3. Трочек — 13 (бол., Крайдер), 41:38 — 2:4. Э. Стаал — 4, 42:53 — 3:4. Панарин — 10 (Трочек, Харпур), 50:04 — 3:5.

Вратари: Бобровский (57:11) — Галак.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (8+13+14) — 28 (16+7+5).

Наши: — - Кравцов (13.06/1/+1), Панарин (17.39/1/+1).

2 января. Майами. FLA Live Arena. 18272 зрителя.