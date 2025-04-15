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15 апреля, 04:40

«Флорида» уступила «Рейнджерс», Бобровский отразил 20 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Рейнджерс» со счетом 3:5.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Картер Верхэге, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 25. У гостей голы на счету Мэттью Ремпе, Юусо Перссинена, Винсента Трочека и Джонни Бродзински.

После этого матча «Флорида» с 98 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 83 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Райнхарт — 39 (бол., Беннетт, Родригес), 2:22 — 1:0. Ремпе — 3 (К. Миллер, Пярссинен), 8:43 — 1:1. Верхэге — 20 (Форслинг, Барков), 24:32 — 2:1. Райнхарт — 40 (Барков, Джонс), 33:54 — 3:1. Пярссинен — 6 (К. Миллер, Куилль), 35:55 — 3:2. Д. Миллер — 22 (Зибанежад, Крайдер), 37:33 — 3:3. Трочек — 25 (мен., Д. Миллер), 43:40 — 3:4. Бродзински — 12 (Крайдер, Ремпе), 56:31 — 3:5.

Вратари: Бобровский — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (10+10+10) — 25 (8+7+10).

Наши: Куликов (19.36/2/0) — Панарин (17.26/0/-1).

15 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.

4
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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