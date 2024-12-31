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Сегодня, 05:50

«Флорида» победила «Рейнджерс», Бобровский отразил 33 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Рейнджерс» со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Кеспер Боквист, еще по шайбе забросили Ээту Луостаринен, Мэттью Самоскевич и Александр Барков, Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36. У гостей отличились Филип Хитил, Райан Линдгрен и Крис Крайдер, Артемий Панарин сделал результативную передачу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

В текущем сезоне Панарин провел 34 матча, в которых набрал 39 (16+23) очков.

После этого матча «Флорида» с 48 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 33 очками — на 14-й строчке.

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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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