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Сегодня, 05:47

«Флорида» победила «Рейнджерс». Бобровский сделал 31 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
30 декабря. «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин забросил одну шайбу. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

«Флорида» с 44 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 49 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Родригес — 7 (Барков, Миккола), 18:45 — 1:0. Райнхарт — 22 (Барков, Верхэге), 27:12 — 2:0. Панарин — 20 (Лафренье, Линдгрен), 33:23 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер), 34:36 — 2:2. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 37:07 — 3:2. Зибанежад — 14 (мен., Крайдер), 52:15 — 3:3. Верхэге — 17 (Форслинг, Ткачак), 53:37 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+15+7) — 34 (10+14+10).

Наши: Куликов (11.45/1/-1) — Панарин (24.19/6/+1).

30 декабря. Санрайз. FLA Live Arena. 19723 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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