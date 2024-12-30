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30 декабря, 23:00

«Флорида» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 31 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 31 декабря. Матч в Санрайзе (штат Флорида, США) пройдет на «Эмерант Банк-арене». Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Рейнджерс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Обладатель Кубка Стэнли «Флорида» в регулярном чемпионате-2024/25 набрала 46 очков в 37 матчах, предыдущим соперником «Пантерз» перед рождественской паузой была «Тампа-Бэй» (0:4). У «Рейнджерс» — 35 игр и 33 очка, команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина ранее на выезде во Флориду уступила «Тампе» (2:6).

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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