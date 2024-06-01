Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:30

«Флорида» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» 2 июня в матче плей-офф НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Артемий Панарин (слева) и Брэндон Монтур.
Артемий Панарин (слева) и Брэндон Монтур.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Флорида» дома примет «Рейнджерс» в шестом матче серии финала Восточной конференции НХЛ в ночь на 2 июня. Игра пройдет в Санрайзе на льду «Эмерант Банк-арены». Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча полуфинала Кубка Стэнли «Флорида» — «Рейнджерс» в прямом эфире можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Ключевые события противостояния плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу «Пантерз». Ранее, 31 мая, «Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Флориды» со счетом 2:3.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня
Тарасова посетила церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух ГЭС на Украине
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт считает Бобровского отличным голкипером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» вышел на космический уровень! Макдэвид в шаге от финала Кубка Стэнли
Джонстон повторил достижение Кучерова, Кросби и Малкина в плей-офф НХЛ
«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Задоров о возвращении в Россию из Америки: «На следующий день я окажусь в Сибири»