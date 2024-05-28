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28 мая, 20:30

«Флорида» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

Четвертый матч серии «Флорида» — «Рейнджерс» пройдет в ночь на 29 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» дома в Санрайзе примет «Рейнджерс» в четвертом матче серии финала Восточной конференции НХЛ в ночь на среду, 29 мая. Встреча пройдет на льду «Эмерант Банк-арены». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча полуфинала Кубка Стэнли «Флорида» — «Рейнджерс» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события противостояния плей-офф НХЛ «Пантерз» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Флорида» уступила «Рейнджерс» в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ — 4:5 ОТ. Счет в серии — 1:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Ознакомиться с расписанием игр серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» можно по ссылке на наш материал.

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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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