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14 апреля, 22:20

«Флорида» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 15 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 15 апреля. Начало игры на льду «Эмерант Банк-арены» в Санрайзе (штат Флорида, США) — в 2.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Флорида» — «Рейнджерс» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 обалдатель Кубка Стэнли «Флорида» провел 80 матчей и набрал 98 очков, у «Рейнджерс» — 80 матчей и 81 очко. В воскресенье «Пантерз» на своем льду обыграли «Баффало» (3:2 Б), а клуб из Нью-Йорка на выезде уступил «Каролине» (3:7) и лишился последних теоретических шансов попасть в плей-офф.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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