«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Флорида» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 2:1. «Пантерз» выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт и Владимир Тарасенко, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24. У гостей единственный гол на счету Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин сделал 32 сейва.

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