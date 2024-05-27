«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Флорида» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ в овертайме уступила «Рейнджерс» — 4:5. Счет в серии 1-2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по голу забили Александр Барков и Густав Форслинг, вратарь Сергей Бобровский отразил бросков из 18 из 23. У гостей по дублю оформили Алексис Лафренье и Барклай Гудроу, победную шайбу забросил Алекс Веннберг, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 38.

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