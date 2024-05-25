«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в третьем матче серии 26 мая

«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» - «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Рейнджерс» обыграл «Флориду» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2:1 ОТ. Счет в серии стал равным — 1-1.

За «Нью Йорк» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Пантерз» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

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