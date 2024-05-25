Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 мая, 22:00

«Флорида» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в третьем матче серии 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Флорида» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» - «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Рейнджерс» обыграл «Флориду» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2:1 ОТ. Счет в серии стал равным — 1-1.

За «Нью Йорк» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Пантерз» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мэру Ванкувера пришлось поднять флаг «Эдмонтона» из-за проигранного спора

«Даллас» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ