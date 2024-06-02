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«Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
2 июня. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли (2:1).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Рейнждерс» со счетом 2:1.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт и Владимир Тарасенко, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24. У гостей единственный гол на счету Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин сделал 32 сейва.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).

НХЛ

Плей-офф. Финал конференции

«Флорида» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Беннетт — 6 (Родригес), 19:10 — 1:0. Тарасенко — 3 (Лунделл, Луостаринен), 49:08 — 2:0. Панарин — 5 (Трочек, Фокс), 58:20 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:26 — 58:20, 58:38).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 34 (13+11+10) — 23 (9+9+5).

Наши: Куликов (14.23/0/+1), Тарасенко (14.11/3/+1) — Панарин (22.22/4/0).

2 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 4-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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34
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