«Флорида» выиграла у «Сан-Хосе». Бобровский сделал 32 сэйва

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и помог своей команде одержать победу. Автором единственного гола «Шаркс» стал россиянин Александр Барабанов.

«Сан-Хосе» идет на 13-м месте в Западной конференции — 43 очка. «Флорида» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сан-Хосе» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Барабанов — 8 (Карлссон), 5:49 — 0:1. Райнхарт — 18 (М. Стаал), 24:30 — 1:1. Райнхарт — 19 (Луостаринен, Лунделл), 39:19 — 2:1. Э. Стаал — 9 (мен., п.в., Луостаринен), 58:21 — 3:1. Э. Стаал — 10 (мен., п.в.), 58:55 — 4:1.

Вратари: Бобровский — Кяхкенен (57:46 — 58:21, 58:27 — 58:55).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 42 (11+18+13) — 34 (15+10+9).

Наши: — - Барабанов (19.55/3/-2), Свечников (10.13/1/0).

10 февраля. Майами. FLA Live Arena.