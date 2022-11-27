«Сент-Луис» в овертайме победил «Флориду», отыгравшись с 1:4. У Тарасенко гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

При этом «блюзмены» уступали к 33-й минуте со счетом 1:4. Форвард Владимир Тарасенко забросил четвертую шайбу команды, Иван Барбашев и Павел Бучневич отличились результативными передачами.

После этого матча «Сент-Луис» с 22 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 23 очками — на 10-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Экблад — 4 (Луостаринен, Форслинг), 1:20 — 1:0. Гудас — 2, 2:58 — 2:0. Верхэге — 12 (Райнхарт), 8:47 — 3:0. Саад — 4 (Лейво, ОРайлли), 11:39 — 3:1. Лунделл — 3 (мен., Райнхарт, Форслинг), 32:50 — 4:1. ОРайлли — 6 (Росен, Саад), 48:16 — 4:2. Кайру — 8 (Фолк, Крюг), 53:43 — 4:3. Тарасенко — 5 (Барбашев, Бучневич), 56:11 — 4:4. Кайру — 9 (Крюг, Тарасенко), 61:08 — 4:5.

Вратари: Найт — Грайсс.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 37 (17+16+4+0) — 37 (11+6+19+1).

Наши: — - Барбашев (16.56/0/-1), Бучневич (20.41/4/0), Тарасенко (19.56/4/0).

27 ноября. Майами. FLA Live Arena. 15649 зрителей.